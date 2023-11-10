Cesedi bazanın içinde bulunmuştu: Kızı ve erkek arkadaşı itiraf etti!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 23:13

Güncelleme: 10.11.2023 - 23:13

Fatih Mahallesi'nde oturan evli, 3 çocuk annesi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 8 Kasım'da evdeki bazanın içinde Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu.

Doğan'ın vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken, boğulma ve zehirlenme şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşi T.D. ve 2 çocuğu ile M.E.K. isimli şüpheli gözaltına aldı.

Doğan'ın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanında toprağa verildi.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Cinayete kurban gittiği belirlenen Ayşe Doğan'ın gözaltındaki kızı E.D. ile birlikte olduğu öğrenilen M.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ayşe Doğan'ın tutuklanan kızı E.D.'nin, M.E.K. ile birlikte annesini öldürdüğünü itiraf ettiği de öğrenildi.

Öte yandan, Doğan'ın eşi T.D. ve oğlunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.