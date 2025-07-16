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Cesedi valiz içerisinde bulunmuştu... 'Ayşe Tokyaz' cinayetinde yeni gelişme: Eski polis ve 6 şüpheli tutuklandı

Cesedi valiz içerisinde bulunmuştu... 'Ayşe Tokyaz' cinayetinde yeni gelişme: Eski polis ve 6 şüpheli tutuklandı

16.07.2025 22:50:00
Güncellenme:
ANKA
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Cesedi valiz içerisinde bulunmuştu... 'Ayşe Tokyaz' cinayetinde yeni gelişme: Eski polis ve 6 şüpheli tutuklandı

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldüren eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı. İfadeleri alınan katil zanlısı Cemil Koç, ‘tasarlayarak öldürmek’, zanlıya yardım eden diğer 6 şüpheli de ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldüren eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Zanlılar savcılık ifadeleri sona ermişti.

22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen eski polis Cemil Koç ‘tasarlayarak öldürmek’ten, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ten tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

 

İfadeleri alınan katil zanlısı Cemil Koç, ‘tasarlayarak öldürmek’, zanlıya yardım eden diğer 6 şüpheli de ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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