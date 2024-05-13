Çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 117 şahıstan 54’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:28
Çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde bir hafta boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 117 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 54’ü tutuklandı. Bu çalışmalar esnasında 56,56 gram metamfetamin, 792 sentetik ecza, 13 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 102 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 67 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.


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