Çeşme 100. yılını Ajda Pekkan ve Sıla ile coşkuyla kutladı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 16:25

Çeşme ve Alaçatı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Ajda Pekkan ve Sıla ile kutlandı. Tarihi kutlamalara Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Üç gün süren etkinliklerin ardından Ajda Pekkan ve Sıla konseri coşku doruğa ulaştı ve binlerce yurttaş hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

İki konser öncesi sahneye çıkan Gazeteci Yazar Sunay Akın, “Atatürk’ün İzinde, Cumhuriyet Yolunda” bir söyleşi yaparak izleyenlere Kurtuluş coşkusunu yeniden yaşattı. Çeşme Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle organize ettiği kurtuluş kutlamaları konserlerle taçlandı. Alaçatı Amfitiyatro’da Sıla, Çeşme Amfitiyatro’da konser veren Ajda Pekkan ile kurtuluş coşkusu zirveye taşındı, alanı dolduran on binlerce Çeşmeli Ajda Pekkan ve Sıla şarkılarıyla eğlendi.

“KURTULUŞUN KUTLU, ÖZGÜRLÜĞÜN DAİM OLSUN ÇEŞMEM!”

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Sen, ben demeden birlikte çalışacağız, kol kola barış şarkıları söyleyeceğiz. Tarihimize sarılacağız, toprağımızı işleyeceğiz, kadınlarımız güçlendireceğiz, gençlerimizi umutla donatacağız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünü kurduğu özgür, çağdaş, aydınlık Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz. Güzel günler göreceğiz. Kurtuluşun kutlu, özgürlüğün daim olsun Çeşme’m! Yaşasın özgürlük, yaşasın devrimler, yaşasın Laik Çağdaş Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti” dedi.