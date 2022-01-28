Çeşme Meydanı’nındaki kaçak yapılar yıkıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde Çeşme Kalesi, tarihi kervansaray, meydan ve çarşı; kaçak yapılar yıkılarak denizle buluşturuldu. Çeşme Belediyesi Ekrem Oran, “2. Etap Cumhuriyet Meydanı projemize başladık. Kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, tarihi Çeşme Kalesi ve kervansarayın karşısındaki kaçak yapıları kaldırdı. Tarihi mekanlar ile denizi ve çarşıyı buluşturan Çeşme Belediyesi 2. Etap Meydan Projesi için çalışmalar başlatıldı.
KIYIDAN DENİZE GİRİLECEK
Çeşme Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, 2. Etap Meydan Projesinde ağırlıklı olarak kırmızı andezit taş ve granit kaplama ile Arnavut kaldırımları kullanılacak. Proje içerisinde otoparkın yanı sıra, araç bisiklet yolu, süs havuzu ve seyir terası olacak. Kıyıdan denize de girilebilecek.
Çalışmalara ilikin konuşan Başkan Ekrem Oran, "Her şey söz verdiğimiz gibi. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Çeşmemiz’i daha yaşanabilir hale getirecek projelere imza atıyoruz. Cumhuriyet Meydanımızı yeniledik ve Çeşme’ye yakışır hale getirdik. Sıra, yıllardır kangren haline gelen işgalleri kaldırmaktı, bunu da başardık. Cumhuriyet Meydanı projemizin 2. etabına başladık. Kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Şimdiden Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.
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