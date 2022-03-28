Çeşme Projesi’ne mahkeme dur dedi

28 Mart 2022 Pazartesi, 17:52

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Çeşme Turizm Projesi planlarına karşı açılan dava sonucunda Danıştay 6. Dairesi, bilirkişi raporunu açıklandı. Raporda, projenin bölgede yaratacağı olumsuz etkileri belirtilerek kamu yararına uygun olmadığı ifade edildi.

"KAMU YARARINA UYGUN OLMADIĞI GÖRÜŞÜ"



Raporda, “Koruma alanları yanı sıra turizm kullanımlarına, dolasıyla yapılaşmaya da açılmasına yol açacak olan sınır kararının, tarım ve orman alanları, doğal değerler su kaynakları ve kültürel miras üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alındığında, planlama ilkelerine kamu yararına uygun olmadığı görüşüne varılmıştır” denildi.

Avukat Şehrazat Mercan, BirGün’den Aycan Karadağ'a yaptığı açıklamada, “Bilirkişi raporuna itirazlar için iki haftalık süre, bugünkü tebligattan itibaren başlamış oluyor. Bilirkişi raporunun sonuç ve değerlendirmesi dikkate alındığında, Danıştay 6.Dairesinin yargılamanın devamında yürütmenin durdurulması kararı vermesini bekliyoruz. Çünkü rapordaki tespitler, projede veya proje alanında değişiklik ile giderilebilecek durumlar değildir. Devlet bir an önce bu yanlış çalışmadan dönmelidir” diye konuştu.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Çeşme Projesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta bilgilendirme toplantısı düzenlemiş ve gazetemizin, ‘Çeşme Projesine karşı Danıştay'da açılan davalar sonucu bilirkişi incelemesi yapıldı. Raporu beklemeden sürecin devam etmesi kamu zararı yaratmayacak mı?’ sorusuna Bakan Ersoy cevap vermemişti.

HER YOLU DENEDİLER

Çeşme’de 122 bin hektar alanı kapsayan projenin yapılması için bakanlıklar adeta her yolu denedi. Projenin iptali talebiyle açılan dava sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararında ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olan bölge ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak değiştirmişti. Kararla beraber bölgede; turizm, madencilik ve düşük yoğunluklu yerleşimlere izin verilebilmesinin önü açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Çeşme Turizm Projesi için Resmi Gazete’de 12 Şubat 2020’de yayınlanan planlara karşı; TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve 100 yurttaş dava açtı. Davanın avukatlığını ise; Şehrazat Mercan, Ömer Erlat, Karya Mercan, Sinan Balcılar, Arif Ali Cangı, Mithat Kaya ve Halil Dönmez yaptı. Dava kapsamında Danıştay 6. Dairesi tarafından 27 Ekim 2021 tarihinde bölgede bilirkişi incelemesi gerçekleşti.