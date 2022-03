Mavi Sahne'de İzmir şiirleri gecesi

25 Mart 2022 Cuma, 15:25

Tiyatro ve tiyatrocuları desteklemek için yola çıkan Mavi Sahne, farklı bir sanat ve tiyatro deneyimi yaratmak için sahnelerden taşarak yeme-içme ve eğlence mekanlarına taşındı. Pandemi döneminde dijitalde, geçen yaz ise açık havada sanatseverleri tiyatro ile buluşturan Mavi Sahne, oyuncu Berkay Ateş’in katılımıyla ‘Pub-Up Mavi Sahne’ projesinin ikinci etkinliği “Yazarlar Ormanı’ ve “Tiyatro Söyleşileri” konseptiyle İzmirlilerle buluştu. Mavişehir’de düzenlenen etkinlikte Berkay Ateş’e Emir Çubukçu ve Tuğçe Altuğ eşlik etti.

Sanatçılar, okudukları İzmir şiirleri ve üzerine gerçekleştirdikleri söyleşi ile İzmirli şiir ve tiyatro severlere farklı bir deneyim sundu. Atila İlhan’dan Nazım Hikmet’e Turgut Uyar’dan Sezen Aksu’ya kadar birçok edebiyatçının İzmir’e özel şiirleri ve hikayeleri seslendirildi. Anadolu Efes ayrıca izleyiciler adına tohum topu atışları yaptı.

BERKAY ATEŞ: İZLEYİCİLERE DE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI VE DENEYİM

Şiirin tüm edebiyat dallarının damıtılmış hali olduğunu ifade eden oyuncu Berkay Ateş, “Hangi alanda olursa olsun sanat, özgür bırakıldığında, özellikle mekandan bağımsız olduğunda daha da büyüyen bir alan. Bu tüm sanat dalları için geçerli. Sanatseverlerle tiyatro salonları dışında farklı mekanlarda buluşmak da sergilenen performansı başka bir boyuta taşıyor; izleyicilere de farklı bir bakış açısı ve deneyim yaşatıyor. Sanatseverlere bu farklı deneyimi sunmayı amaçladığımız Pub-Up Mavi Sahne projesinde, kültür sanata her an her yerde kesintisiz destek veren bir şirket olan Anadolu Efes ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

'HER AN KÜLTÜR SANATLA ZENGİNLEŞİYOR'

Mavi Sahne platformunun yeni projesiyle ilgili detayları aktaran Anadolu Efes Kurumsal İletişim Direktörü Selda Susal Saatçi, “Geçtiğimiz yıl özel tiyatrolara destek olmak için Tiyatro Kooperatifi ile iş birliğimizi sürdürdük. Yaz Buluşmaları’nın Caddebostan’daki gösterimlerini Anadolu Efes Mavi Sahne’de gerçekleştirdik. Bu yıl da Mavi Sahne’yi hem daha fazla sanatsevere ulaşmak hem de onlara farklı bir deneyim yaşatmak için Pup-Up Mavi Sahne projesini yeme-içme ve eğlence mekanlarında hayata geçiriyoruz. Bu proje ile Mavi Sahne, içeriğindeki Yazarlar Ormanı ile aynı zamanda çevreci rolünü de üstlenerek, yine mekandan bağımsız olarak hayatla dolan her anı kültür sanatla zenginleştirmeye devam ediyor.” dedi.