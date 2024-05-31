"Çeşme sizinle daha güzel olacak"

Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:02

Güncelleme: 31.05.2024 - 15:02

İzmir’de Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel’i makamında ağırladı. CHP’li Yücel’in Başkan Denizli’ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulunduğu ziyarette, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları ve ilçe yöneticileri ile Çeşme Belediye Meclis Üyeleri de yer aldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan Yücel, “Lal Başkanım hem gençliği hem enerjisi hem de genç yaşına rağmen partide aldığı görev ve kazandığı belediyesi ile Çeşme’ye İzmir’e çok yakıştı. Ben inanıyorum ki bu dönem Lal Başkanın danışmanlığında çok güzel işler yapacaksınız. Çeşme çok güzel ama Lal Başkanımla ve sizlerle daha güzel olacağına inanıyorum” diye konuştu.