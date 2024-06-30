Çeşme yangını işte böyle başladı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:57
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İzmir'in 5 ilçesini etkileyen yangının çıkış anı ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı görülürken, şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangınlarda 500 hektarlık alan zarar görmüştü. 


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