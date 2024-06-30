Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:31

Güncelleme: 30.06.2024 - 10:31

İzmir'de 11'i kontrol altına alının toplam 16 yangın çıktı. Yurttaşlar depremlerin nedenini ve nasıl çıktığını merak ediyor. Peki, İzmir'deki yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Yangın hangi ilçelerde çıktı, ne kadar alan yandı? İşte ayrıntılar...

İZMİR'DE NEREDE YANGIN ÇIKTI?

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İzmir'de 16 yangın çıktı. Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti. Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı.