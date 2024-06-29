Çeşme'de ormanlık alanda yangın!
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çeşme ilçesi kırsal Germiyan Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 1 uçak, 1 helikopterle havadan, 7 arazöz, 1 su ikmal aracı ve orman işçileri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Öte yandan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sosyal medya hesabından yangına ilişkin paylaşım yaptı.
Denizli, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Çeşme halkı,
Germiyan ve Reisdere mahalleleri arasında çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız. Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz. Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yardımlarınızla bu zorluğu birlikte aşacağımıza inanıyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim."
Değerli Çeşme halkı,— Lâl Denizli (@laldenizlicesme) June 29, 2024
Germiyan ve Reisdere mahalleleri arasında çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız. Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz. Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm… pic.twitter.com/49k5ReKG4L
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