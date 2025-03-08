Çeşme'de eve silah saldırı! Soruşturmada yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli, ortak operasyonla gözaltına alındı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çeşme Organize Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma yaptı.
10 Şubat'ta Reisdere Mahallesi'ndeki bir evin kurşunlanmasına yönelik şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin saklandıkları evi tespit eden polis ve jandarma ekipleri, 'Birden fazla kişi ile silahlı tehdit' suçundan aranması bulunan U.D. ve A.S.O. ile aynı evde olan M.S.'yi, dün operasyonla gözaltına aldı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Evde yapılan aramada 2 tabanca, şarjörlere basılı halde 12 fişek, toplam 19 bin 290 TL, 100 adet küçük şeffaf poşetlerde paketlenmiş satışa hazır halde bir miktar kokain, 1 tabak içerisinde düz şerit halinde beyaz renkte uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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