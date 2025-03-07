Çay ocağına silahlı saldırı: Barış hayatını kaybetti!
Çorum'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Barış Can Özel, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü Sokak'taki bir çay ocağında meydana geldi.
H.C.S. (35) çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar kahvehanede bulunan S.K., Barış Can Özel, İ.Y., O.Z. ve Ş.M.S.'ye isabet etti.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralılardan Barış Can Özel, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: #çorum #silahlı saldırı #silah
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