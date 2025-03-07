Bakan Güler'den 'süreç' çıkışı: 'PKK koşulsuz olarak silahları teslim etmeli'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:01

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mili Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 20. Dönem Dış Kaynak ve Statü Geçişi ile 4. Dönem Yedek Astsubay Kursiyerlerinin Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

Bakan Güler, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

General Kemal Kışlası 19 Mayıs 100. Yıl tören alanında mezuniyete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, MSÜ Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Talat Canbolat, Tümgeneral Ertan İnaltekin, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, okul personeli ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde 2 bin 715 kursiyere belgeleri takdim edildi. Yaş kütüğüne plaket çakan dönem birincisi Tank Astsubay Çavuş Kader Ölmez'e belgesini, Bakan Yaşar Güler verdi.

KAOTİK SÜREÇ VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yakın bölgemiz başta olmak üzere birçok coğrafyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemin içindeyiz. Bu kaotik ortamda süregelen çatışmalar, terörizm, siber saldırılar ve çok boyutlu tehlikeler; orduların yalnızca güçlü bir teknolojik altyapıya değil, aynı zamanda iyi eğitimli personele olan ihtiyacını da artırmaktadır" dedi.

Türkiye'nin uluslararası güvenlik alanındaki kritik rolüne vurgu yapan Bakan Güler, "Ülkemiz, bu güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı bir rol üstlenerek müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Dünyanın başat aktörleri dahi Türkiye'nin güçlü temaslarını ve hayata geçirdiği etkin inisiyatifi, açıkça dile getirmektedirler" diye konuştu.

Bakan Güler, Türkiye'nin Afrika'daki güvenlik ve refahın paydaşlığında, Kafkasya'daki istikrar ve barışın sürekliliğinde, Karadeniz'de savaşın sona erdirilmesi çabalarında, Orta Doğu'da barış ve huzurun tesis edilmesinde ve Avrupa güvenlik mimarisinin korunmasında en güvenilir ortak olarak görüldüğünü vurguladı.

'ÜLKEMİZ SIÇRAMA YAŞIYOR'

Bakan Güler, şöyle dedi:

"Silahlı Kuvvetlerimiz; sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması, tüm terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu dönemde, Kara Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta sorumluluklarını yerine getirmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki Kara Kuvvetlerimiz; köklü tarihi yetenekli personeli üstün teknolojisi ve büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağıdır.

Kara Kuvvetlerimizin bulunduğu mümtaz konumunu devam ettirebilmesi için; bir yandan sizler gibi vatan, millet ve bayrak aşığı yiğit evlatlarımızı ordumuzun saflarına katıyor; diğer yandan da çağımızın en büyük kuvvet çarpanlarından biri olan teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin personelimizin kullanımına sunarak imkan ve kabiliyetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliğinde yerli, milli ve modern savunma sanayimizin ürettiği harp araç gereçleri Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü artırırken ülkemiz bu ürünlerin ihracatında da büyük bir sıçrama yaşıyor."

'TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINA ULAŞILMIŞTIR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aynı şekilde jandarma ve emniyet teşkilatımız ile güvenlik korucularımızın büyük fedakarlık ve üstün gayretle yürüttüğü mücadele sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılarak kritik bir aşamaya gelinmiştir. Bugün ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşılmıştır."

Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, aynı şekilde jandarma ve emniyet teşkilatımızın ve güvenlik korucularımızın büyük fedakarlık ve üstün gayretle yürüttüğü mücadele ve operasyonlar sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılarak kritik bir aşamaya gelinmiştir. Elbette ki terörle mücadele yalnızca silahlı bir mücadele değildir. Bu, aynı zamanda milletimizin iradesini, devletimizin kararlılığını ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığını ortaya koyan bir milli duruşun göstergesidir. Bu süreçte, gazi ve muzaffer ordumuz; gece gündüz demeden, en zorlu coğrafyalarda, en çetin şartlarda, her türlü fedakarlığı göze alarak, vatanı için canını ortaya koymuş, gerektiğinde şehit olmuş, gerektiğinde gazilik mertebesine ulaşmıştır. Başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere kahraman Mehmetçiğin azmi, cesareti ve kararlılığı sayesinde ülkemizi terör belasından arındırma noktasında büyük bir mesafe katedilmiştir" diye konuştu.

'AKSİ YÖNDEKİ HİÇBİR EYLEMİN BİR KARŞILIĞI YOKTUR'

Terör örgütlerine silah bırakma çağrısı yapan Bakan Güler, "Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır" dedi.

'MÜZAKERE VE ATEŞKES GÜNDEMDE DEĞİL'

Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini belirtip, "Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" diye konuştu.

Bu süreçte devletin kararlılığının süreceğini belirten Bakan Güler, "Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine herkes güvensin ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun" dedi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE MESAJ

Yeni mezun astsubaylara seslenen Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarih boyunca vatanın birlik ve bütünlüğünü koruma görevini en üst seviyede yerine getirdiğini belirtti.

Astsubaylara yönelik bazı tavsiyelerde bulunan Bakan Güler, "Öncelikle tüm vazifelerinizi; kural ve kaideler çerçevesinde akıl ve sağduyu ile yerine getiriniz. Disiplin, azim ve inançla hareket ettiğiniz sürece, ordumuza önemli katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmasını tamamlayan Güler, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak, yeni mezun astsubaylara başarılar diledi.

ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonundan tören alanına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları kaydetti:

"Böyle anlamlı bir mezuniyet töreninde en kalbi duygularla selamlıyorum. Şüphesiz ki annelerin babaların en mutlu günü evlatlarının böyle bir mutlu ocaktan mezuniyetini görmeleridir ve şu anda da 1200'ü aşkın astsubayımızın mezuniyet töreninde bu mutluluğu yaşamak gerçekten anne ve babalar için hele hele Türk ordusuna gönderecekleri evlatları için farklı bir mutluluk tablosudur. Bu mutluluğunuzu ben de şimdi komutanlarımla birlikte yaşıyorum. Sizleri tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun. Ordumuzun yeni bir güç kaynağını elde ettiği bugün de sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."