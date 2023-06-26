Çeşme’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama!

Bayram tatilinde vatandaşların akın ettiği İzmir’in ünlü turizm ilçesi Çeşme’de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 09:52
Çeşme’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama!
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde nüfusu 1 milyona ulaşan ünlü turizm ilçesi Çeşme’de çalışmalar yürüttü. 

Uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliye ait 6 adrese baskın gerçekleştirildi. 

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


İzmir Çeşme uyuşturucu tutuklama

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