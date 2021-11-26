Çeşme'de yerli tohum hamlesi
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, üreticilere dağıtılmak amacıyla, belediye arazisine kara yulaf ekti.
Yerli tohumlara sahip çıkmak ve kara yulaf üretimini geliştirmeyi hedefleyen Başkan M. Ekrem Oran, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ‘Başka bir tarım mümkün’ anlayışından yola çıkarak tarımsal projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Şimdi de endemik bir tür olan kara yulafımızı ektik, önümüzdeki sene üreticilerimize dağıtacağız. Kara yulafı geliştirdik, hem verisi arttı hem de geniyle oynanmamış bir tohum olduğu ıspatlandı. Yerli tohumlarımızı koruyarak gelecek kuşaklara sağlıklı gıdanın ulaşmasını sağlıyoruz” dedi. Belediye araç filosuna eklenen yeni traktörden söz eden Oran, “Tarım Hizmetler Müdürlüğü’nde kullanılacak olan traktörümüz geldi, artık traktör desteği isteyen köylülerimize de memnuniyetle vereceğiz” diye konuştu.
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