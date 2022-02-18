Çeşme'deki Namık Kemal İlkokulu için tehlike çanları

18 Şubat 2022 Cuma, 05:29

Fırat Üniversitesi Yapı ve Beton Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç tarafından hazırlanan raporun dehşet verici sonuçlar ortaya koyduğunu açıklayan Atasefa, “Tutanağa göre, Çeşme Namık Kemal İlkokulunda acil olarak yapılması gerekenler listesinde, kalorifer, elektrik, su, yangın tesisatları ile lavabo ve tuvaletlerin yenilenmesi şart. Ayrıca, acil çıkış kapılarının yapılması, duvar çatlaklarının onarılması, yer kaplamalarının güncellenmesi, çatıların yenilenmesi, şeklinde karar çıkmıştır. Bu tespitler bizlere ne kadar sıkıntılı bir binada eğitim yapıldığının göstergesidir” dedi.

Olası bir depremde facia yaşanabileceğine vurgu yapan Atasefa, “Okul idaresinden aldığımız bilgiye göre, ilçe milli eğitim müdürlüğüne yazılar yazılmış olsa da bugüne kadar gereği yapılmamıştır. Okulumuzda kalorifer tesisatı nedeniyle ısınmanın gerektiği şekilde yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Elektrik tesisatının yenilenmesi kararı, çocuklarımızın ne kadar tehlikeli bir ortamda eğitim-öğretim gördüğünün kanıtıdır. Yangın tesisatının yapılması kararı ise yangın tesisatının olmadığı anlamına gelir ki, olası bir yangında ne kadar tehlikeli bir ortamda çocuklarımızın eğitim-öğretim görüyor olması, dehşet vericidir. Acil çıkış kapılarının olmaması da kesinlikle düşündürücüdür. Hafif hasarlı raporu alan okulumuzda, deprem sonrası oluşan çatlakların onarılmaması da tehlikeyi gözler önüne sermektedir. Hazırlanan tespit tutanağının sonuçları değerlendirildiğinde, her iki okul öğrencilerinin ne kadar tehlikeli bir ortamda eğitim-öğretime devam ettiği açıktır. Yetkilileri derhal önlem almaya çağırıyoruz” diye konuştu.