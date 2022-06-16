Çeşmeli yelkencilerden Avrupa’da şampiyonluk rüzgârı

16 Haziran 2022 Perşembe, 12:04

İtalya’nın Sardunya Adası’nda gerçekleşen Windsurf Gençler ve Çocuklar Avrupa Şampiyonası’na katılan Çeşmeli gençler, turnuvada şampiyonlar listesine ismini yazdırdı. Milli takım sporcularından Çağla Kubat ve Windsurf Yelken Kulüp sporcularından Elif Ercan 17 yaş altı kızlarda Avrupa şampiyonu olurken, 15 yaş altı erkeklerde Can Eskinazi Avrupa şampiyonu, 15 yaş altı kızlarda ise Çağla Anadol Avrupa 3'üncüsü olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Çeşme sularında yetişmiş sporcularının sonuçlarıyla büyük mutluluk yaşayan Çağla Kubat Diaz, “Alaçatı koyu yelken sporu için paha biçilmezdir ve korunmalıdır. Bu koyda yıllardır hem pek çok şampiyon sporcu yetiştirdik, hem de yaz boyunca pek çok çocuğa denizi ve sporu sevdirdik. Desteklerle olimpik başarının da yine Çeşme’den çıkacağına inancımız sonsuz” dedi.