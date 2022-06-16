Çeşmeli yelkencilerden Avrupa’da şampiyonluk rüzgârı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki genç yelkenciler, İtalya’nın Sardunya Adası’nda yapılan yelken müsabakalarında iki şampiyonluk ve bir üçüncülük ile büyük bir başarıya imza attı.

İHA
16 Haziran 2022 Perşembe, 12:04
Çeşmeli yelkencilerden Avrupa’da şampiyonluk rüzgârı
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İtalya’nın Sardunya Adası’nda gerçekleşen Windsurf Gençler ve Çocuklar Avrupa Şampiyonası’na katılan Çeşmeli gençler, turnuvada şampiyonlar listesine ismini yazdırdı. Milli takım sporcularından Çağla Kubat ve Windsurf Yelken Kulüp sporcularından Elif Ercan 17 yaş altı kızlarda Avrupa şampiyonu olurken, 15 yaş altı erkeklerde Can Eskinazi Avrupa şampiyonu, 15 yaş altı kızlarda ise Çağla Anadol  Avrupa 3'üncüsü olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Çeşme sularında yetişmiş sporcularının sonuçlarıyla büyük mutluluk yaşayan Çağla Kubat Diaz, “Alaçatı koyu yelken sporu için paha biçilmezdir ve korunmalıdır. Bu koyda yıllardır hem pek çok şampiyon sporcu yetiştirdik, hem de yaz boyunca pek çok çocuğa denizi ve sporu sevdirdik. Desteklerle olimpik başarının da yine Çeşme’den çıkacağına inancımız sonsuz” dedi. 


Çeşme yelkenli yelken çağla kubat
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