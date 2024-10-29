Çeşme’nin dünyaca ünlü koyunda yapılaşma planları askıya çıktı: Aya Yorgi betonlaşıyor

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çeşme’deki dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu ile ilgili imar planlarını askıya çıkardı. Yayımlanan planlara göre; 400 bin metrekarlik alanın yapılaşma koşulları yeniden çizildi. Planlarla birlikte alanın statüsü “rekreasyon alanı”ndan “konut ve ticaret alanı”na çevrildi. Planlama alanının yaklaşık 70 bin metrekarelik alanı özel şahıslara aitken geri kalanı Maliye Hazinesi, İller Bankası ve Çeşme Belediyesi’ne ait. Alanın bir kısmı da birinci derece doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit alanında kalıyor. Planlara göre; 7 bin 775 metrekarelik günübirlik tesis alanı 815 metrekareye indirilirken 14 bin 132 metrekarelik turizm tesis alanı da 21 bin 93 metrekareye yükseltildi. Trafo, otopark ve yol alanlarının da belirlendiği planlara göre bölgeye 394 villa tipi konut inşa edilebilecek. Değişiklikle kamuya ait alanların satışa çıkarılmasının önü açıldı.

‘KAMU YARARI YOK’

Planlara itiraz edeceklerini bildiren Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Daha önce rekreasyon alanı olan bölgenin konut ve ticaret imarına dönüştürüldüğü görülmektedir. Yapılan değişikliğin hiçbir kamusal fayda dayanağı bulunmamaktadır. Plan kent genelinde bütüncül bir ihtiyaçtan doğmamakta ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmamaktadır. Yerel yönetimin görüşü alınmadan yapılan bu plana belediye olarak karşı olduğumuzu ve gerekli yasal yollara başvurulacağını belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Planların turizmi de olumsuz etkileyeceğini dile getiren Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler ise “Çeşme’ye gelen hâlâ biraz yeşili, biraz denizi var diye geliyor. Bu turizmi negatif etkileyecektir. Burada beton blokların yükselmesi insanları kaçıracaktır. Büyük kısmı kamuya ait alan. Bir taraftan Danıştay, Çeşme’ye zarar vereceği gerekçesiyle Çeşme Projesi’ni durduruyorken arka kapıdan bu tür plan değişiklikleri ile Çeşme’de yeni yapılaşma alanları belirleniyor” dedi.

‘REZİDANSLAR YÜKSELECEK’

Güler, “Kamusal alanlar sonrasında satışa çıkarılarak özelleştirilecek. Bu bölgelerde rezidanslar yükselecek. Kamu gelir elde edilecek ama zararı daha büyük olacak. Bizim beklentimiz Çeşme Belediyesi’nin bu planları yargıya taşıması ama Çeşme Yarımada Çevre Derneği olarak da hem planlara itiraz edeceğiz hem de dava açacağız. Çeşme’ye kıymayalım” diye konuştu.