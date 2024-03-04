İnşaat sürüyor: Aya Yorgi için adalet

Yayınlanma: 04.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2024 - 04:00

İzmir’de turistlerin en uğrak yerlerinden olan Çeşme ilçesinin dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu’nda Hazine arazisinde izinsiz yapılan inşaat protesto edildi. Ağır iş makineleriyle tarih eser ve endemik bitkilere zarar verenlerin durdurulmasını isteyen çevreciler, “Aya Yorgi’de katliam var” diyerek yargıyı göreve çağırdı.

Aya Yorgi Koruma Platformu adına açıklama yapan avukat Seher Gacar, “Doğa ve kültür varlığımızı emanet ettiğimiz devletimizden, merkezi ve yerel idarelerimizden, emanete sahip çıkmalarını, Aya Yorgi’yi korumalarını, bu kıyımı yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Doğa için, Aya Yorgi için adalet istiyoruz!” şeklinde konuştu.

