Çete lideri Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu: Oğlunun sünnetine milyonluk araçla gittiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:25

Güncelleme: 21.09.2023 - 14:56

Ankara’da “Kaplan grubu” olarak bilinen yer altı dünyası isimlerinden Ayhan Bora Kaplan ve beraberindeki 42 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç örgütü üyeliği, nitelikli yağma, kasten yaralama, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet” suçlamalarından yürütülen soruşturmada bazı ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakınlığı bilinen Kaplan’ın 7 Eylül 2023 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınması üzerine oğlu için 29 Ağustos’ta düzenlediği sünnet düğünü de gündeme geldi.

Kaplan’ın oğlunun düğününe Ferrari F8 Spider ile gittiği görüntü ortaya çıktı. Sünnet düğünü ile görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Kaplan’ın bindiği bu Ferrari’nin değerinin ilan sitelerinde ortalama 40 milyon lira olduğu görüldü.

Özel sipariş üzerine ithal edilen bu araç, 720 beygir gücünde. Aracın yıllık MTV’si 50 bin lira civarında. Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi de alındığı için Kaplan’ın bu araç için 100 bin lira MTV ödemesi gerekiyor.

AYLIK GELİR 1 MİLYON TL, KAYITLI 15 ARAÇ VAR

Kaplan emniyetteki sorgusunda ise aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu ve üzerine 15 kayıtlı araç olduğunu açıklamıştı. Kaplan’ın yakalandığı pikabın da zırhlı olduğu anlaşıldı. Kaplan’ın evinde yapılan aramada bulunanlar tutanaklara şöyle yansımıştı:

“Açıklama kısmında ‘Varlık barışına istinaden’ yazılı Bora Kaplan adına ayrı ayrı düzenlenen 6 bin 933 dolar, 64 bin 400 Euronun dekontu. Yine Bora Kaplan adına düzenlenen 26 Mart 2020 tarihli 30 bin 731 lira, 31 bin lira ve 480 bin dolardan oluşan 3 ayrı dekont. Bora Kaplan’ın alıcısı olduğu 35 bin Euro, 900 bin lira ve 50 bin liradan oluşan senetler. Kaplan’ın şirketi adına tapu senetleri de tespit edildi. 2 milyon lira, 1 milyon 488 bin lira, 1 milyon 107 bin lira, 6 milyon lira ve 125 bin liradan işlem bedelli tapu senetleri bulundu.”

“BU KİŞİLERİN İLLEGAL BİR İŞİNİ DUYMADIM, BİLMİYORUM”

Kaplan’a emniyet sorgusunda, oğluna yaptığı sünnet düğünü hakkında da sorular vardı. Kaplan’a “Düğüne ülke çapında bilinen suç örgütü liderleri Selahattin Yılmaz, Menderes Kutlu ve Necati Arabacı’nın kirve olarak katıldıkları; ülke genelinde faaliyet gösteren illegal yapılanmalar ile ilişkili olduğunuz anlaşılmıştır. Açıklamanızı yapın” diye sorulmuştu. Kaplan ise “Bu kişilerin illegal bir işini duymadım, bilmiyorum. Ortak arkadaşlarımız vasıtası ile tanıştım. Her birini yılda bir kez belki görmem bile, kirve yapmamın nedeni ortak arkadaşlarımızın olmasıdır” yanıtını vermişti.