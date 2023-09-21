Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında kritik iddia: ‘Tape’ler imha edilmiş

Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:21

Güncelleme: 21.09.2023 - 11:59

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen çete lideri Ayhan Bora Kaplan, yurtdışına kaçmak isterken gözaltına alınıp tutuklandı.

Soruşturma sürerken gazeteci İsmail Saymaz, soruşturma hakkında ‘tuhaf’ bilgilere ulaştığını belirtti.

Söz konusu gelişmeleri Sözcü’deki köşesine taşıyan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kritik bir bilgiye ulaştım.

Kaplan'ın 2018-2019 yıllarındaki eylemlerinin kanıtları olarak sorguda yöneltilen tape'ler (telefon konuşma kayıtları) takipsizlik kararı verildiği için silinmiş.

Savcılığın elinde 2018-2019 yıllarına dair polis fezlekelerinden başka bir kanıt bulunmuyor.

İddiaya göre…

Savcılık eski fezlekelerdeki iddiaları, konuşmaları, fotoğrafları ve görselleri Kaplan ve diğer şüphelilere sordu. Hatta yöneltilen soruların da 2019'da hazırlananlar olduğu öne sürülüyor.

Görüştüğüm bir polis yetkilisi bu iddiayı doğruladı. Savcılık ve emniyetin elinde tape'lerin olmadığını, belki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'da bulunabileceğini kaydediyor. Tape'lerin orjinali bulunmadığı takdirde çözümlerin kanıt niteliği tartışmalı hale gelebilir. Ancak polis yetkilisi, soruşturmada gizli ve açık tanıkların olduğunu söylüyor.

Diğer taraftan, Kaplan'ın siciline ilişkin yeni bilgilerle ulaştım. Buna göre:

Kaplan, 2017'de Glock marka tabancayla yakalandı. Tahliye olduktan sonra, 17 Ekim 2018'de denetimli serbestlik için imzasını karakoldaki polise attırdığı saptandı. Kaplan, gözaltına alındı.

Kaplan, 20 Mart 2019'da A.T.'nin silahla vurulmasına ilişkin yakalandı. Ses kayıtlarına rağmen tutuklanmadı. Aynı yıl aracında Glock marka tabancayla gözaltına alındı."