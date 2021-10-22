Çetin Doğan'dan 'Balyoz' savunması: "Ülkemiz alacakaranlık kuşağından aydınlığa geçiş sürecinin zorlu mücadelesi içerisindedir"

22 Ekim 2021 Cuma, 18:09

Sanık Doğan'ın avukatının Yargıtay'ın bozma ilamına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etmesi yönünde talepte bulunduğunu fakat Başsavcılığın itirazı olumlu ya da olumsuz bir şekilde değerlendirmediğini dikkate alan heyet, Başsavcılığa dilekçe yazarak itirazın akıbetinin sorulmasına ve gelen cevabın ardından bozmaya uyulup uyulmayacağı noktasında karar vereceğini belirtti.

YARGITAY BOZMA İLAMINDA KANIT YOK SAVUNMASI

Çetin Doğan savunmasında Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında 'Hak ihlali' kararı verdiğini, 2015 yılında yerel mahkemenin bütün sanıklar hakkında beraat kararı verdiğini hatırlatarak "Yargıtay ilamında benimle birlikte 7 sanık hakkında 'Darbeye Teşebbüs' suçunun işlenmediğini kabul etmekle beraber, 'Suç için ittifak' suçlaması yapılmıştır. Ne var ki kendi içerisindeki maddi hatalar ve çelişkilerle dolu olmasından alelacele hazırlandığı anlaşılan söz konusu ilamın suçlamaya ilişkin 'Maddi olgularla desteklenen hiçbir kanıt' ortaya koyamadığı açıkça görülmektedir" dedi.

Doğan, Birinci Ordu Plan Semineri'nde yapılan 'Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo' (OYTS) isimli çalışmanın asker kişiler tarafından değerlendirilmediği için bunun bir 'Plan olarak' algılanmış olabileceğini söyledi. Doğan, OYTS'yi açıklama gereği duyduğunu belirterek OYTS'nin mevcut zaman dilimine ilişkin politik-askeri gelişmeler yerine gelecekte yaşanabilecek askeri-politik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan senaryoya göre icra edildiğini kaydetti.

SANIKLAR BERAAT KARARINDA MAHKEMENİN DİRENMESİNİ TALEP ETTİ

Doğan savunmasını şu şekilde sonlandırdı: Bu nedenle son söz olarak, sayın mahkemenizin görülen siyasi davada 31 Mart 2015 tarihli kararında direnerek, ülkemizde hala gerçek hakimlerin varlığını göstererek yurttaşlarımızın geleceğe yönelik umutlarını daha da yeşertmesini diler arz ve talep ederim"

Diğer sanıklar da yerel mahkemenin verdiği beraat kararında direnmesini talep etti.

ÇETİN DOĞAN SAVUNMA YAPTI

28 Şubat davası nedeniyle İzmir F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan yeniden görülen Balyoz Davası'nda savunma yaptı.

Çetin Doğan’ın savunması şöyle:

“Sayın Mahkemenizin siyaseten yeniden görüşülmek üzere huzura getirilen bu davanın bir kumpas davası olduğu tartışmasız bir şekilde bütün çıplaklığı ile Anayasa Mahkemesi'nin 18 Haziran 2014 tarihli, sayın mahkemenizin de nihai olarak 31 Mart 2015 tarihli kararları ile tescil edilmiştir.

Daha önce de B.M. insan Hakları Konseyine bağlı uluslararası yüksek yargıçlardan kurulu "Keyfi Tutuklamalar Komisyonu"na yaptığımız müracaat sonucunda dava incelenmiş, T.C. Hükümetinin savunması alınmış, sonuç olarak bütün sanıkların salıverilmesi ve kendilerine tazminat verilmesi yolunda karar verilmiştir. Bu karar BM ilgili kuruluşunca T.C. Adalet Bakanlığına resmen bildirilmiş, tarafımızdan da Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur.

Avrupa İnsan Haklarına yaptığımız aynı kapsamdaki bireysel müracaata da "nihai olarak BM ilgili komisyonunca bakılan ve sonuçlanan davaya AİHM'in bakmasının olanaksız olduğu" bildirilmiştir.

BM İnsan Hakları konseyinin ilgili yargı biriminin kuruluşunda imzacısı olan ülkemiz yetkilileri söz konusu kuruluşun kararı karşısında kılını dahi kıpırdatmamıştır.

Sayın Mahkemenizin görülen davaya ilişkin 31 Mart 2015 tarihinde verdiği kararın çok kapsamlı gerekçesinde, Yargıtay ilanında iddia edilenin aksine bütün deliller ayrıntılı olarak incelenmiş/denetlemiş; dinlenmeyen tanıklar dinlenmiş ve sonuçta bütün sanıklar hakkında beraat kararı vermiştir.”

"ÜLKEMİZ ALACAKARANLIK KUŞAĞINDAN..."

Doğan, savunmasını şöyle sürdürdü:

“Bu aşamada vereceğiniz karar 28 Şubat Kumpası ile hüküm giymiş benim için maddi yönden bir değişiklik yaratmayacaktır. Ancak gerek benim ve gerekse ülkemizde yaşayan laik, demokratik, sosyal hukuk devletine gönül verenler için çok önemli bir yeri olacaktır.

Ülkemiz alacakaranlık kuşağından aydınlığa geçiş sürecinin zorlu mücadelesi içerisindedir. Sayın mahkemenizce yeniden görülmek üzere getirilen bu davanın sonucu, ülkemizin yaşadığı tarihi süreçte önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum.

Bunun nedeni de ülkemizde adaletin zulmün aracı değil, tekrar mülkün temeli olması yolunda çaba gösterenlere, bu konuda beklenti içerisinde olan yurttaşlara bir umut ışığı olma veya olmaması ile ilgili olmasıdır.

Bu nedenle son söz olarak, sayın mahkemenizin görülen siyasi davada 31 Mart 2015 tarihli kararında direnerek, ülkemizde hala gerçek hakimlerin varlığını göstererek yurttaşlarımızın geleceğe yönelik umutlarını daha da yeşertmesini diler; arz ve talep ederim.”

DURUŞMA ERTELENDİ

Balyoz kumpasına ilişkin davada beraat eden 7 sanık hakkındaki kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tarafından bozulması ardından ilk duruşma bugün Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Yeniden görülen Balyoz davası 18 Şubat 2022'ye ertelendi.