Balyoz davası yeniden başlıyor: Çetin Doğan savunma yapacak

21 Ekim 2021 Perşembe, 23:36

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nün Balyoz kumpasına ilişkin davada beraat eden 7 sanık hakkındaki kararı bozmasının ardından ilk duruşma yarın yapılacak.

"HALKIN VİCDANINA SESLENECEK"

Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz yarın başlayacak olan Balyoz davası hakkında açıklamalarda bulundu.

2015 yılında verilen beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulduğunu hatırlatan Ersöz, "İşte o Karar sonrası ilk duruşma yarın saat 09:30’da İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek" dedi.

Çetin Doğan'ın cezaevinden vicdanlara sesleneceğini ifade eden Ersöz, Balyoz Davasının her aşamasının “yargıda siyasallaşmanın” örneği olduğunu hatırlattı.

Her aşamasıyla, “yargıda siyasallaşmanın” örneği olan “Balyoz Davası” yarın yine, yeniden başlıyor. Sözde yargılamanın 11. yılında Çetin Doğan yine cezaevinden, halkının vicdan sahibi fertlerine seslenecek. Hafıza tazelemek isteyenler için…??https://t.co/mUupgIws18 — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) October 21, 2021



