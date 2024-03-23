Elazığ’da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 63 adet kaçak cep telefonu ve 17 adet akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:03
Elazığ’da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 21 Martta çevre illerden kente gelen şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan rutin kontrollerde, 1 şüpheli şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada koltuğun altına zulalanmış vaziyette ve bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahsın iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 63 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 17 adet akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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