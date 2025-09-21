Ceviz toplarken ağaçtan düşüp öldü

Siirt’in Şirvan ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Abdurrahman Dizman (62), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde meydana geldi. Abdurrahman Dizman, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Dizman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdurrahman Dizman’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.