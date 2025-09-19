Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'ndaki skandalda yeni gelişme: Eşyaları yağmalayan tacizci erkekler hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Türkiye, Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz skandalını konuşmaya devam ediyor.

İki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısının görevden alınmasının ardından; KYK yurdunda kız öğrencilerin özel alanlarına giren ve isimlerini yazan erkekler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeni üniversite dönemi için yurda geri dönen öğrenciler, yaz tatili sırasında odalarında ve kilitli dolaplarında bıraktıkları eşyalara zarar verildiğini söylemiş, yurtta tadilat yapan işçilerin odalarına girerek valizlerini karıştırdıklarını, bazı eşyaları çaldıklarını, dolaplardaki kilitlerin kırıldığını belirtmişlerdi.

Odalarda buldukları içki şişeleri, traş bıçakları ve prezervatif gibi malzemelerin fotoğrafını paylaşan öğrenciler, olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesini talep etmişti.

İÇ ÇAMAŞIRLARINA KALPLER ÇİZİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Bazı öğrencilerin iç çamaşırlarına kalpler çizildiği görüldü. Bazaların altındaki eşyaları korumak için takılan kilitler kırıldı. Odalara prezervatifler bırakıldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Basın ve sosyal medyada yer alan İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip ediliyor” denildi.

Açıklamada “Söz konusu durum kabul edilemez olup yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır” denildi.

Bakanlık olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatıldığını ve konunun adli mercilere intikal ettirildiğini bildirdi.

3 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Bakanlık ayrıca Türkiye'nin konuştuğu taciz skandalında iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısının görevden alındığını bildirdi. Açıklama, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."