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Çevre Bakan Yardımcısı Bulut: ‘Maltepe’de çöken binayla ilgili kentsel dönüşüm ofisi açıldı’

Çevre Bakan Yardımcısı Bulut: ‘Maltepe’de çöken binayla ilgili kentsel dönüşüm ofisi açıldı’

12.10.2026 23:15:00
Güncellenme:
ANKA
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Çevre Bakan Yardımcısı Bulut: ‘Maltepe’de çöken binayla ilgili kentsel dönüşüm ofisi açıldı’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Maltepe’de çöken binanın hak sahipleriyle yaptığı görüşmede, "Vatandaşımızı dinleyecek ve taleplerini alacak kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Bir yıl içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle yaralarımızı sarmış olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'un İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çöken binanın hak sahipleriyle görüşmesine ilişkin açıklaması paylaşıldı. Açıklamada "Vatandaşımızı dinleyecek ve taleplerini alacak kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Bir yıl içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle yaralarımızı sarmış olacağız" denildi.

Bulut açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Çevredeki 5 bina tedbiren boşaltıldı. Binaların risk analizi yapılıyor. Burada bütüncül bir yaklaşıma gideceğiz. Bugünden itibaren vatandaşımızı dinleyecek ve taleplerini alacak kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Bir yıl içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle yaralarımızı sarmış olacağız."

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