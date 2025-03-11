Çevre Bakanlığı ‘Yıkın’ talimatı verdi Marmaris Belediyesi ‘Yargı süreci devam ediyor’ dedi: Sinpaş bilmecesi

Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2025 - 04:00

Dönemin başbakanı Turgut Özal’ın 1980’lerde Muğla Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisinde toplam 320 dönümü aşan orman arazisini Hattat Holding’e tahsisiyle başlayan süreçte Sinpaş Kızılbük GYO’nun Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından yıkım talimatı verildi. Görülmemiş imar izinleriyle 1986’da Kızılbük’te 440 odalı otel inşaatıyla devam eden “doğa katliamı” 1996’da Bakanlar Kurulu tarafından “Marmaris Milli Parkı” olarak ilan edilene kadar sürdü. Yıllarca süren ağaç kesimi ve inşaatlar sonrasında Hattat Holding’in zor duruma düşmesiyle proje 2009’da Sinpaş Kızılbük GYO’ya devredildi. Ruhsatları yenileyen Sinpaş, Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk Projesi 205 odalı otel ve 1407 adet devremülk için Muğla Valiliği’ne “çevresel etki değerlendirme” (ÇED) başvurusunda bulundu. Ağustos 2021’de Muğla Valiliği “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

MÜHÜRE KARŞIN

Yurttaşların ve çevrecilerin yıllarca süren mücadelesi sonunda geçen aralıkta Muğla 3. İdare Mahkemesi, otel projesine verilen 17 inşaat ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etti. Marmaris Belediyesi de geçen ocakta, Sinpaş’ın Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatına ilişkin 58 adet yapı ruhsatının iptal ederek Sinpaş hakkında suç duyurusunda bulundu. 209 bin 610 m2’lik inşaat alanı mühürlenerek toplam 2 milyar 678 milyon 149 bin 516,58 TL idari para cezası kesildi. Ruhsatların iptali ve mühürlemelere rağmen inşaatın sürmesi nedeniyle ayrı ayrı suç duyurularında da bulunuldu.

Muğla Valiliği’ne 27 Ocak’ta 3 bin 600 kişinin imzasıyla tesiste inşaatların devam ettiğine dair şikâyet dilekçesi verildi. İnşaatın ana yapısının 35 yıllık ve depreme dayanıksız olduğu da belirtilen dilekçede inşaatın durdurulması istendi. Valilik durumu 4 Şubat’ta Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne bildirerek konunun araştırılmasını talep etti.

KAYMAKAMLIK DESTEK VERMEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 27 Şubat’ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderilerek hukuka aykırı inşa faaliyetiyle ilgili “yasal gereğinin temin edilmesi; yasal gereğinin ilgili belediyesince yerine getirilmemesi halinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılması” talimatını verdiği belirtildi.

Marmaris Belediyesi yayımladığı açıklamada, inşatta çalışan bine yakın işçinin çıkarılabilmesi için Marmaris Kaymakamlığı’ndan kolluk kuvveti talep edildiği ancak olumlu yanıt alınamadığı bildirildi. Kaymakamlıktan tekrar talepte bulunulduğu aktarılan açıklamada, “Marmaris Belediye Encümeni’nin aldığı yıkım kararı ile ilgili yargı süreci devam etmekte olup kesinleşen yıkım kararı bulunmamaktadır. Telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek adına nihai mahkeme kararı doğrultusunda hareket etmek önem arz etmektedir. Yıkım süreci takip edilmekte olup ilerleyen süreçte gerçekleşebilecek yıkım için yıkım ihalesi iş ve işlemlerine de başlanılmıştır” dendi.

7.5 MİLYARA YAKIN CIRO

Ağustos 2021*de Kızılbük projesinin yüzde 25’i yani 60 milyon adet hisseyi 15.8 liradan halka arz eden Sinpaş Kızılbük GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçen ay itibarıyla proje kapsamında toplam 29 bin 470 adet devremülk satışı yaptıklarını ve KDV hariç toplam 7 milyar 419 milyon 260 bin 164 TL ön satış cirosu elde ettiklerini bildirdi.

HİSSELERDE DEPREM

Proje hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadığını ve yıkım işleminin yapılamayacağını belirten şirketin hisseleri ağustos ayında inşaatların mühürlenmesi sürecinden bugüne kadar 17.71 TL’den 5.30 liralara kadar düştü.