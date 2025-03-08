Muğla'da operasyon: 3 insan kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 göçmen organizatöründen 3'ü tutuklandı.

Muğla'da operasyon: 3 insan kaçakçısı tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:31

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, organizatörlük yaptığı tespit edilen şüphelilerin Bodrum'da bir otelde kaldıkları bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Mart'ta otele düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 


Etiketler: #muğla #insan kaçakçılığı #İnsan kaçakçısı

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