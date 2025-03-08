Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!

Muğla'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; ruhsatsız 2'si kurusıkı 11 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 8 şarjör, 1315 mermi, 20 tüfek kartuşu, 32 karton gümrük kaçağı sigara, 6 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
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DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 15:30

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçelerinde 6 Mart'ta şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 2'si kurusıkı 11 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 8 şarjör, 1315 mermi, 20 tüfek kartuşu, 32 karton gümrük kaçağı sigara, 6 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 3 kişi de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Etiketler: #Kaçakçılık #muğla #Operasyon #silah

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