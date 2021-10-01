Çevre örgütlerinden 'Asos antik limandaki inşaatı durdurun’ çağrısı

01 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Ayvacık ilçesindeki tarihi Assos antik kentinde, yola ve tesislerin üstüne kayaların düştüğü yönünde şikâyetin gelmesi sonrası AFAD’ın hazırladığı rapor doğrultusunda ziyarete kapatıldı. Kayalık bölgenin ıslah edilmesi için Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihaleye çıkarıldı. İhaleyi alan firma ulaşıma kapatılan tarihi kente, ihaleyi kazanan firma iş makineleri ile bölgeye girerek adeta inşaat çalışması yaptı.

Tarihi bölgede yapılan çalışmaların kontrolsüz, özensiz, bilinçsizce ve tarihi hassasiyetleri gözetmeden yapılması çevrecilerin, sivil toplum örgütlerinin ve siyasilerin tepkisine yol açtı. Adeta tarihi alanda inşaat yapar gibi çalışan ekipler tarihi dokuyu tamamen yerle bir etti. Kartpostallara konu olan antik kent moloz sahasına döndü.

katliamı durdurun

Cumhuriyet’e konuşan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, tarihi antik kentte kaya ıslahı yapılmadığını, bir tarihin katledildiğini söyledi. Doğan, “Şu anda Assos antik limanında müthiş bir doğa ve tarih katliamı var. İğne ile kuyu kazar gibi çalışılması gereken, ülkemiz ve dünya için çok kıymetli olan bir antik kentte kepçelerle, kırıcılarla hafriyat ve teraslama yapılıyor ve geniş alanlar açılıyor. Acaba neler yok oluyor? Çalışma alanın hemen yakınlarında antik yollar, binalar, yapılar var. Bu inşaat acilen durdurulmalı” dedi. Doğan, işlemlerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.