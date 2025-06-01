Çevre örgütlerinden Ermenistan’a çağrı: 'Metzamor nükleer santralini kapatın!'

Çevre örgütleri, Iğdır’da bir basın açıklaması yaparak, Ermenistan sınırlarında buluna ve kullanım ömrünü 20 yıl önce tamamlayan Metzamor nükleer santralinin kapatılması çağrısında bulundu.

Dernekler adına ortak açıklamayı Mersin Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Sabahat Aslan okudu.





“1988’DE KAPATILDI, 1995’TE YENİDEN AÇILDI”

Sabahat Aslan, “Ermenistan’ın Türkiye sınırına 16 kilometre, Iğdır’a 30 kilometre uzaklıkta yer alan Metzamor Nükleer Santralinin ilk reaktörü 1976, ikincisi ise 1980 yılında hizmete girdi. Nükleer santralin yapım sürecinde Sovyet bilim insanları ve Ermenistan içerisindeki çevreler, santralin fay hattı üzerinde yer alması ve su kaynaklarına sızıntı gerçekleşmesi ihtimali dolayısıyla yapımına karşı çıkmıştır. Metzamor nükleer santralinin 1988 yılında meydana gelen depremde bir felaketin eşiğinden döndüğü kamuoyuna yansımıştı. 1988 Spitak depreminden sonra halkın endişeleri, baskıları ve protestoları nedeniyle santralin iki reaktörü kapatıldı. 1993 yılında Ermenistan hükümeti nükleer santrali tekrar açma kararı aldı ve santral 1995'te devreye alındı. 2005 yılında planlanmış ömrünü tamamlayan santralin faaliyet ömrü 2016 yılına kadar uzatıldı ve santralin işletim süresinin uzatılması çeşitli tarihlerde de devam etti” dedi.

“IĞDIR’DA KANSER VAKALARI ARTIYOR” İDDİASI

Metzamor Nükleer Santralinin, günümüzde dünyadaki mevcut santraller içinde en riskli teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Sabahat Aslan, şöyle konuştu:

“Ayrıca bu santral özellikle Iğdır ilimizde çevre ve insan sağlığını çok olumsuz etkilemektedir. Nükleerle ilgili bütün Uluslararası kurumlara ve Ermenistan hükümetine sesleniyoruz. Ermenistan Çernobil ve Fukuşima olmadan Metzamor Nükleer Santralini kapatın. Bu santralin kapatılması için ülkemizin ilgili kurumları acilen harekete geçmelidir. Metzamor Nükleer Santrali kapatılana kadar mücadelemiz devam edecektir.

Iğdır, Metzamor nükleer santrali yüzünden halen çok zarar görmekte. Buradan arayan arkadaşlarımız şöyle bir bilgi verdiler: Bu bölgede kanser vakaları o kadar arttı ki yoksul insanlar tedavi olamıyor. Lösemili bebek doğumlarında artış var. Dolayısıyla Türkiye hükümeti gereken tedbirleri almak zorundadır. Ne Akkuyu’da ne Sinop’ta ne İğneada’da nükleer santral yapılmasını istemiyoruz."