Çevre örgütünden eylem günü açıklaması: 'Depremden ölmedik, hava kirliliği ve susuzluktan ölmek istemiyoruz'

Yayınlanma: 04.11.2023 - 16:13

Güncelleme: 04.11.2023 - 16:15

Dünya genelinde 6 Kasım'da kutlanan Küresel İklim Eylem Günü kapsamında Antakya Çevre Koruma Derneği basın açıklaması yaptı. Derneğin yönetim kurulu tarafından Hatay'da yapılan açıklamasında "6 ve 20 Şubat tarihlerinde yaşanan depremlerin ardından gelişen afet yönetememe krizinin, bölgede çevre ve insan sağlığı ile tarihi doku açısından büyük bir afete dönüştüğüne" dikkat çekildi.

"Yetkili ve sorumluların sergiledikleri anlayışla, Hatay’da çözümü belki de yıllara yayılacak ya da çözümlenmeden ortada kalacak birçok problem yaratıldığının" belirtildiği açıklamada, şiddetli yağmurlarda çadır ve konteynırlarda ki çaresizlik, güvenlik olmadığı için çadırlarını terk edemeyen bir çok aile kaderiyle baş başa kaldığının altı çizildi. Son günlerde tepki çeken "ÇED gerekli değildir onayı alınmış taş ocakları" kararına da vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Taş ocağı faaliyeti toprakla birlikte, orman ve bitki örtüsünü ortadan kaldırılır. Morfoloji bozulur, erozyon hızlanır, tarım alanları zarar görür. Yeraltı su sistemi bozulur, patlatmaların etkisiyle heyelan, çökmeler olur ve katlanan tüm bu sorunlar için de yaşam mücadelemizle direnmeye devam etmek zorunda bırakılacağız."

"DEMOGRAFİK YAPIYI VE KÜLTÜRÜ KORUYALIM"

Depreme ve iklime dayanıklı kentler yaratmalıyız; Sürdürülebilir kentler yaratmanın yolu da deprem ve iklim risklerini aynı anda azaltacak politikalar izlemekten geçiyor.

Yüzyılın felaketini yaşadık, yüzyılın ekolojik yıkımını yaşadık. Temenimiz yeni inşa edilecek şehrimizde depreme dayanıklı bir kent, insan merkezli bir kent olarak tasarlanmasır. Gelin hep beraber Antakya’mızın demografik yapısını, kent kültürünü koruyarak kadim şehrimizi yok olmadan ekosistem içerisinde yeniden yaratalım."