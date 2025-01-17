Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı engelli memur alımı yapacak! Son başvuru tarihi: 27 Ocak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, EKPSS puanıyla 200 engelli memur alımı yapacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 200 engelli memur alımı için başvuru sürecini başlattığını duyurdu.
Bakanlık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adayların Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile başvurularını ÖSYM üzerinden gerçekleştirebileceğini belirtti. Başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlanırken, son başvuru tarihinin 27 Ocak Pazartesi olduğu ifade edildi.
Adaylar, başvuru detayları ve gerekli belgelerle ilgili bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
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