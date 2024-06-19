Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iskeleyi ihaleye çıkardı: Bölge halkı isyan etti!

Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:45

Güncelleme: 19.06.2024 - 14:51

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Antalya’nın Demre ilçesi Üçağız Mahallesi Kaş-Kekova Üçağız Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Üçağız iskelesi ile köylülerin ürünlerini sattıkları alanın da bulunduğu toplam 12 bin metrekarelik alanı, 10 yıllığına ‘yüzer iskele, denizel alan ve dolgu alanı olarak kullanılmak üzere” pazarlık usulüyle ihaleye çıkardı. İhale 25 Haziran’da yapılacak.

Demre Belediyesi, ihalenin imar planına ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne başvuracak.

DAHA ÖNCE MUÇEV’E KİRALANMIŞTI

Söz konusu alanın ihalesi, Kurban Bayramı tatilinden hemen önce tebligatla Demre Belediyesi’ne bildirildi. Alan, daha önce de 2017 yılında MUÇEV’e kiralanmış, ancak bölge halkının tepkileri üzerine bu girişim sonuçsuz kalmıştı. 2017 yılında iskele, Demre Kaymakamlığı tarafından korunması, geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması için Demre Belediyesi’nin kontrolüne devredilmişti.

Bakanlık, 2024 Ocak ayında yeniden bir ihale duyurusu yapmış, ancak ihale iptal edilmişti. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’nın Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz, “Üçağız İskelesi ihalesi ile ilgili bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihalenin iptali ile ilgili talebi üzerine anında ilgili mercilerle yaptığımız görüşmeler sonunda söz konusu ihalenin iptali sağlanmıştır. Halkımızın olan halkımızın kalacaktır” açıklamasını yapmıştı.

DEMRE BELEDİYESİ DE İHALEYE GİRECEK

Demre Belediyesi ve Üçağız Kooperatifi, 25 Haziran’da yapılacak ihaleye girme kararı aldı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ihale öncesinde bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve köylülerle burada açıklama yaptı.

Kale-Üçağız Muhtarı Durali Ali Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Bu iskele ilk yapılırken söyledikleri ‘köylüye yapıyoruz.’ Bu meydanı biz kendimiz doldurduk, ona da kendileri sahip çıkmaya çalışıyor. Bizim çocuklarımız bu meydanda oynuyor. Sokağa çıktığımız zaman ilk meydan burası, başka köyde meydan yoktur. İskelenin zaten kullanımını yüzde 60-70’ini köylü tekneleri kullanıyor. Bir kuruş para ödemiyorlar. Bu iskele olmazsa bizim köyde tekne bağlayacak başka iskelemiz yok. Burası SİT alanı olduğu için yaptırmıyorlar. Köyde 150 tekne var, hepsi yerli köylü. Pansiyonlar, restoranlar, işletmecilerin hepsi köylü. Biz dışarıdan hiç kimseyi istemiyoruz. Eğer gelirse bütün köylüyü karşısında görür. Gereken neyse onlarda para varsa bizde de güç var. Dışarıdan hiçbir işletmeci istemiyoruz.”

Üçağız Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Çavuşoğlu ise 12 yıldır iskeleyi köylülerin kullandığını belirterek, şöyle konuştu:

“Zaman zaman birilerine pazarlamaya çıkacağı şeklinde sorun olarak önümüze geldi şimdiye kadar. Daha önce olduğu gibi bu yıl da bayramın önünde öyle bir manidar bir zamanda geldi ki hazırlıksız şekilde hepimiz şok olduk. Bayram tatili girdi, bayramdan sonra da akabinde ihale tarihi karşımıza çıktı. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey kalmadı bu durumda. Bu iskelenin yüzde 60’ını bizim teknelerimiz kullanıyor. Yüzde 40’ı belediyemiz tarafından masrafları karşılanacak şekilde kullanılıyor. Zaten çok bir gelir arz eden bir iskele değil. Yıllar önce burası yapılırken bizim iskeleler yıkılıp ‘Bu iskeleyi size yapacağız, bu eski iskeleleri kaldıralım güzel bir iskeleniz olsun’ diye yapıldı.

Şimdi bu meydan dahil iskelemiz dahil ihaleye pazarlığa çıkartılıyor. Bu durumda biz nereye gideceğiz diye sorma gereği duyuyoruz. Bu köylü, bu tekneler, burayı MUÇEV veya başka bir şirket aldığı zaman nereye gidecek, teknelerini nereye bağlayacak, bunu acaba hiç düşündüler mi? Ben devletimizin de böyle bir hata içine gireceğini düşünmüyorum. İnanıyoruz ki bu hatadan vazgeçeceklerdir, bayramdan sonra bu ihale iptal edilecektir diye inanıyoruz. Ola ki iptal etmedi, bütün köy burada. Biz içimize yabancı almayız, dışarıdan başka bir işletmeci almayız. Parasının üstüne para koymak isteyen para baronlarını da buraya sokmamak için elimizden gelen mücadeleyi, çoluk çocuk, anne baba, ata dede gerçekleştireceğiz.”

“İSKELENİN AL-SATINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Simena antik kenti, batık şehir ve Üçağız köyünü içine alan Kekova bölgesinin Türkiye ve dünyaya açılan turizm cennetlerinden birisi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“Üçağız’ın iki tane iskelesi var, karşıda ve burada. Yaklaşık yüzde 60’ının Üçağız halkının kullandığı yüzde 40’ının da Demre Belediyesi’nin kullandığı bir iskele bu. Ahşaptan yapılmış. Doğal sit alanı olduğu için bugüne kadar hiç beton dökülmemiş, taş üstüne taş konmamış. Her ne hikmetse her 5 yılda bir MUÇEV’dir ya da başka büyük şirketlerdir Üçağız iskelesine talip olmaktalar.

25 Haziran’da sanki adrese teslim bir ihale söz konusuymuş gibi açık artırma usulüyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü tarafından Ankara’da ihale yapılacak. Yani köyümüzün büyük değeri olan iskele, 12 bin 983 metrekare alanın içinde bin 200 metre iskelemiz ve etrafındaki deniz parçası ve köyümüzde insanların kendi ürettikleri ürünü sergiledikleri alanın pazarlaması yapılmaktadır.

Üçağız halkı, öyle duyarlıdır ki kendi içinde dışarıdan illegal insanları bünyesine almak istemeyen bir kitledir. İllegal derken bu limanı alarak illegal işler için dışarıya pazarlanmasına asla müsaade etmeyeceğim çünkü bu köyde, bu iskeleler daima doğru işletildi. Hiçbir zaman yanlışla karşı karşıya kalmadık. Her zaman Üçağız halkıyla birlikteyiz. Asla ve asla şayet 25’inde bu ihaleyi alamasak dahi bu iskeleye hiçbir zengin baronu ve hiç kimsenin al-satına müsaade etmeyeceğiz.”

“İSKELEMİZİ RANT PEŞİNDE OLANLARA BIRAKMAYIZ”

Duran, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada da "Hemen hemen tamamını kıymetli hemşehrilerimizin kullandığı yüzer iskelemizi ve meydanımızı rant peşinde olan kimselere bırakmayız. Köy halkı ve Demre Belediyesi olarak bu sömürünün karşısındayız. Neden diğer ihalelerle verilmesi planlanan yerlerin süresi 3 yıl iken Üçağız İskelesi'nin süresi 10 yıl olduğu manidar bir şekilde ortadadır. 25 Haziran Salı günü Ankara’da yapılması planlanan ihaleye katılacak, köyümüzün ve ilçemizin ranta kurban gitmemesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KÖYLÜLER VE TEKNE ESNAFI TEPKİLİ

Teknecilik yapan esnaf ile köylüler de iskelenin ihaleye çıkarılmasına tepki gösterdi.

Açıklama yapan bir bölge sakini, “Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Biz buradan çıkınca nereye gideceğiz, kim bize kapı açacak? Kim gelirse gelsin verme taraftarı değiliz. Biz buradayız, Kekova halkı olarak direnmeye de hazırız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız” derken; bir başka köylü, “Zaten küçük bir iskele burası. Biz MUÇEV ya da herhangi başka birisinin gelmesini istemiyoruz. Kooperatifimiz var, o alıp işletebilir” diye konuştu.

Bir tekneci, “İskele yapılmadan önce köye ait iskelelerimiz vardı. Bunların sökülüp yerine bizim için iskele yapılacağı söylendi. Bu iskele yapıldı yapılalı buradayız. Bu yapılırken köy adına yapıldı. Ertuğrul Günay, Turizm Bakanı’ydı. Hatta kendisi geldi konuşma yaptı, ‘Bu köye iskele hayırlı olsun’ dedi. Bizim geçim kaynağımız turizm. Bu insanlar nereye gidecek? Burası bizim zaten, bizim olan şeyi nasıl veriyorlar” dedi.

Tekneci esnafı tepkilerini , “Bizim çocukluğumuz burada geçti. Bu iskele bizim. Zamanında bize yapıldı. Kimse bizi buradan çıkaramaz”, “İhaleye çıkmaması lazım, köylüye ihanet olur”, “İskeleyi belli bir yere kadar kullanıyoruz ama dışarıda kalan tekneler de var. Eğer bu iskele de elimizden giderse köyde bir infiale yol açar”, “Çok rahatsızız. Bu iskele yapıldığından beri burayı kullanıyoruz. Burası verilirse gidebileceğimiz hiçbir alan yok. Bize verilmiş hakkın gasp edilmemesini istiyoruz” şeklinde dile getirdi.