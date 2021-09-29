Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla şok rapor: "Kayıp aranıyor!"

29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:15

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla ilgili Sayıştay 2020 Denetim Raporu’nda yer alan çarpıcı bir ayrıntıyı gündeme taşıdı.

Rapora göre, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı 4.165.658 adet taşınmazdan 830.582 taşınmazın devletin resmi kayıtlarda olmadığını belirten CHP'li Tekin, “AKP İktidarı, Hazineye ait taşınmazları elden çıkarmak için bugüne kadar akla gelebilecek her yolu denemişti. TOKİ’ye devirler yapmış, kentsel dönüşüm gerekçe gösterilmiş, ağaçlandırma bahanesi gibi onlarca farklı yöntem sunulmuştu, ama bu yöntemi ilk kez duyuyor ve görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tekin, ”Sayıştay’ın 2020 Denetim Raporuna göre; mülkiyeti Hazine adına kayıtlı 4.165.658 adet taşınmazdan 830.582 adet taşınmazın devletin resmi kayıtlarında gözükmemesi yani %20’den fazlasının kayıt altına alınmaması, kamu kaynaklarının ve taşınmazların yağmalandığı anlamına gelmektedir” dedi.

TAŞINMAZLAR KAYIT DIŞI!

Tekin, raporda, kamu taşınmazlarının kaydedilmediği veya kayıt işlemlerinin usul ve esaslara aykırı olduğunu belirterek, taşınmaz kayıtlarının mevzuat hükümlerine uygun tutulmamasının, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz miktarlarının tespit ve takibini de imkânsız kılındığına dikkat çekti.

CHP’li Tekin, “19 yılda 4 milyar metrekarelik kamu arazisi özelleştirildi. Böyle giderse kamu arazisi kalmayacak. ‘Ülke parsel parsel satılıyor’ diyoruz ya, işte, tüm bunlar bu sözlerimizin kanıtı şeklinde” dedi.







