Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi?
Adana 8. BAM Ceza Dairesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirdi. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat ederken, siyaset yapan sanıkların cezası onandı. Peki, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi?
Adana 8. BAM Ceza Dairesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın istinaf incelemesinde bulunan ve tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyayı karara bağladı. Peki, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi?
KADİR AYDAR KİMDİR?
Kadir Aydar, 6 Haziran 1988’de Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ceyhan’da başlayan Kadir Aydar yükseköğrenimini, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı Bölümü, Çukurova Üniversitesi Yönetim Pazarlama ve Muhasebe Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanlığı görevini yürüten Kadir Aydar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ceyhan Belediye Başkanı olarak seçildi.
KADİR AYDAR'A NEDEN SİYASİ YASAK GELDİ?
Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar, kardeşi CHP İlçe Başkanı Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar, "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana Bölge İdare Mahkemesi, Başkan Kadir Aydar’ın hapis cezasını onaylayarak, mahkûmiyet süresince kendisine siyasi yasak getirdi.
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