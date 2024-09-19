Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:21

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:21

Gaziantep'in Nizip Belediye Başkanı olarak seçilen Ali Doğan sosyal medyada en fazla araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan kimdir? Ali Doğan kaç yaşında, nereli?

ALİ DOĞAN KİMDİR?

Ali Doğan, 14 Ekim 1975 yılında Gaziantep'in Karkamış ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra Nizip Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu.

Karkamış Barajı'nda teknikerlik yapan Ali Doğan, 1999 yılında ticarete atıldı. Gaziantepliler Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünde yöneticilik ve başkanlık yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Karkamış Belediye başkanı olarak seçildi.

Ali Doğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri yüzde 37.9 oran ile kazandı.