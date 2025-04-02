Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü: Renkten renge büründü!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:34

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:35

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp 509 kilometrelik alana uzanarak, Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve Çukurova'nın tarım alanlarına can suyu olan Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik devam ediyor.

Yüreğir ilçesinde nehre kıyısı olan birçok mahallede yaşayanlar, uzun zamandır sudaki kirlilik nedeniyle mağdur olduğunu belirtiyor.

Bölgede sık sık balık ölümleri yaşanırken, renk ve koku itibarıyla kirliliğin açık şekilde kendini gösterdiği görülürken, bu suyla sulanan tarım ürünleri ve tutulan balıkların tüketilmesi ise halk sağlığı açısından tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

Bu kez ilçedeki Yakapınar Mahallesi'nde bulunan ve Ceyhan Nehri'ne dökülen drenaj kanalları ve derelerin son günlerde kirlilik nedeniyle turuncu, mavi, siyah gibi çeşitli renklere bürünmesi dikkati çekti.

"EMEĞİMİZ BOŞA GİDİYOR"

Bölgedeki çiftçiler, kirli suların hemen yanında bulunan tarım arazilerindeki narenciye ağaçları ve tarım ürünlerinin sürekli olarak Akdeniz meyve sineği ve mantar gibi hastalıklara maruz kaldığını söyledi. Sulamada kullanılan suyun kimyasal içermesi durumunda yetiştirdikleri ürünün de zehirden farksız olduğuna dikkati çeken çiftçiler, tedirgin olduklarını bildirdi.

Çiftçi Aydın Güçlüer, "Bu kirli suyun bir an önce kesilmesini istiyoruz. Verim çok düştü ve sürekli olarak hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. İlaçlama yapsak da faydası olmuyor. Bir de her ilaçlama başına en az 10 bin lira harcıyoruz. Masrafımız çok büyük. Bunca şeyin üzerine meyve de araya gidince yazık oluyor. Emeğimiz boşa gidiyor" dedi.

'BAZILARI ARITMAYI KULLANMIYOR'

Yakapınar Mahallesi Muhtarı Kerim Yeniay, bu sorunun bazı fabrika sahiplerinin maliyeti yüksek diye arıtma tesisini kullanmadan kimyasal atıklarını kanallara bırakmalarından kaynaklandığını ileri sürerek, "Herkes arıtma tesisinden gelen suya adapte oluyor ama kimse asıl sorunun farkında değil. Burada arıtma tesisine girmeden gelen kimyasal pis bir su var. Bu da nehre dökülüyor ve balık ölümlerine neden oluyor. Mahallemizde 12-13 tane deremiz var ve hepsinden farklı farklı renklerde kirli su akıyor. Bunlar, aşırı yağışlarda yağmur suları göletlenme yapıp fabrikaları su basmasın diye Ceyhan Nehri'ne verilen yağmur suyu dereleridir. Maalesef bazı fabrika sahipleri kurnazlık yapıp maliyeti yüksek olduğundan arıtma tesisine bağlamayıp, devletimizin bütçesine ve çevreye zarar vererek sularını bu kanallara ve derelere bağlıyorlar" diye konuştu.

Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Osman Kaya ise şöyle dedi:

"Aynı suyu bizim çiftçilerimiz de kullanıyor. Sağlık açısından çok zor durumdayız. Buranın hali içler acısıdır. Balıklar, kurbağalar bile ölüyor. Gereken birimlere sesleniyorum, lütfen duyarlı olalım. Biz çocukken bu ırmağın suyunu içerdik. Şimdi çiftçiler sulama yaptığında vücutlarında kaşıntılar oluşuyor. Artık sulamaya gittiklerinde içme suyu tankeri götürüyor ki; işi bittiğinde temiz su ile yıkanıp bahçeden çıkmak için. Meyveleri de olumsuz etkiliyor. Bu kimyasaldan dolayı çiftçi perişan oldu."