Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 23:12

Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.


Etiketler: #Adana #inceleme #ölü

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