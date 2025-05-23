Ceyhun Avşar kimdir? İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar neden gözaltına alındı?





CEYHUN AVŞAR KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ceyhun AVŞAR, 2007 ve 2010 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında üstyapı ve altyapı inşaat projelerinde görev almıştır. 2010 ve 2012 yılları arasında ise Eyüpsultan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Statik Proje Raportörlüğü ve Bölge Mühendisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğüne ataması yapıldıktan sonra ülkemizin ilk sürücüsüz metro projesi olan Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metro Hattında sırasıyla Kontrol Mühendisi, İnşaat İşleri Kontrol Şefi, Kontrol Amiri ve Müdür Yardımcısı olarak projenin tüm aşamalarında görev almıştır. Eş zamanlı olarak Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli Metro Hattında da Kontrol Amiri ve Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Eylül 2022 tarihi itibarıyla Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü, Şubat 2023 itibarıyla ise Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı görevine vekâleten atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

CEYHUN AVŞAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon yapıldı.



Operasyonda aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir."



