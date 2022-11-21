Sergen Deveci kimdir? Sergen Deveci'nin sağlık durumu nasıl?

21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:58

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda dün akşam "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a dönerken Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçiren ekipte, yaralananlardan Uğur Şalvarcıoğlu, Sergen Deveci ve Özgür Ayaz'ın Samsun'da, Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi'nin Amasya'da tedavileri sürüyor. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti,

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

Sergen Deveci 1991 yılında İzmit'te doğdu. Sosyal medyada paylaştığı skeçler ile tanındı. Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim alan Deveci İstanbul'da pek çok oyunda yer aldı.

SERGEN DEVECİ'NİN ROL ADLIĞI DİZİ VE FİLMLER

-Bonkis

-Aslinda Özgürsün

-Sadece Arkadasiz

-Annemin Gelini

SERGEN DEVECİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Öte yandan, yaralıların son durumunu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu paylaştı.

Eski eşi Melis İşiten ve diğer oyuncular hakkında bilgi veren Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis’in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen’in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok" bilgisini verdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanın, minibüsle bir tırın çarpışması sonucu meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."