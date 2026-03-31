Ceylan Kılıç’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Esenyurt’ta 2022 yılında Ceylan Kılıç evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kriminal raporuyla Ceylan Kılıç’ın intihar etmediği cinayete kurban gittiği belirlenirken Kılıç’ın eşi Abdulkerim Kılıç, indirimle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kılıç’ın dosyası istinaf mahkemesine taşındı.

Mahkeme indirim uygulanmaması gerektiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet verilmesi yönünde karar verdi. Sanık avukatlarının dosyayı Yargıtay’a taşımasının ardından, Yargıtay istinafın ağırlaştırılmış müebbet kararını onadı.

‘EN NET VE KARARLI MESAJ’

Kararın ardından Ceylan Kılıç’ın ailesinin avukatı ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Hilal Gültepe Öztürk, “Yargıtay’ın bu kararı onamasıyla birlikte, kadınların yaşam hakkını hedef alan suçlarda hiçbir gerekçeyle indirim uygulanamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Bu karar, sadece Ceylan Kılıç için değil, hayatı elinden alınan tüm kadınlar adına yüksek yargının verdiği en net ve kararlı mesajdır. Mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.