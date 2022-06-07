Ceza, Killa Hakan'nın son durumunu paylaştı
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ünlü rapçi Killa Hakan hakkında Ceza'dan açıklama geldi. Ceza, Killa Hakan'ın durumunun kritik olduğunu söyledi.
Gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Ceza, meslektaşı Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan’ın durumunun kritik olduğunu yakın arkadaşı ve meslektaşı Massaka sosyal medya hesabından açıklamıştı.
Massaka son açıklamasında; "Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
"YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"
Ünlü isim, daha sonra Killa Hakan'ın hayranlarına uyarıda bulunmuş ve "Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerlerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız, dualarınızı bekliyoruz" demişti.
ÜÇ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
Ceza da meslektaşı Killa Hakan'ın son durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.
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