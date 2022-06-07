Killa Hakan neden yoğun bakımda? Killa Hakan'ın hastalığı ne? Killa Hakan'ın son durumu nasıl?
'Killa Hakan' adıyla tanınan ve yoğun bakımda tedavi gören rapçi Hakan Durmuş'un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Ceza'dan geldi. Killa Hakan neden yoğun bakımda? Killa Hakan'ın hastalığı nedir?
'Killa Hakan' adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Durmuş'un yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı.
Kötü haberi rapçi Massaka şu sözler ile duyurmuştu: "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."
Son aylarda sağlığı ile ilgili sıkıntılar yaşayan Killa Hakan Mart ayında sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah.
Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"
KİLLA HAKAN NEDEN YOĞUN BAKIMDA?
Killa Hakan'a geçtiğimiz aylarda stent takıldığı stentinin değiştirilmesi için yeniden hastaneye yattığı ve ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığı iddia edildi.
CEZA'DAN KİLLA HAKAN AÇIKLAMASI
Ceza "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.
KİLLA HAKAN KİMDİR?
Tam adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan 1973 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Killa Hakan aslen Tokatlı'dır. Kreuzberg'de doğan büyüyen ve okuyan Killa Hakan genç yaşta cezaevine girdi. Cezaevinde şarkı sözleri yazan Killa Hakan Almanya'da Türkçe rap yapmaya başladı. Killa Hakan, Kreuzberg'de Türk gençlerinden oluşan 36 Boys isimli çetenin üyesidir.
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