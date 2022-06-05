Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

05 Haziran 2022 Pazar, 12:41

Yaptığı Türkçe rap ile tanınan ve Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki 'Killa Hakan'ın dün yapılan bir açıklamayla hastanede tedavi gördüğü duyuruldu.



Rapçi Massaka, meslektaşı Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Massaka, Instagram hesbabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip arayan, soran herkesten Allah razı olsun"