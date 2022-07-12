Ceza mahkemelerinde suça sürüklenen çocuk sayısı arttı

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri dikkate alındığında, “ceza mahkemelerinde suça sürüklenen çocuk sayısı” 2021 yılında 228 bin 895 oldu. Cumhuriyet konuya ilişkin, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Aşkın Topuzoğlu, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile konuştu.

"NEDENLERİ VARDIR"

Avukat Topuzoğlu, “Bu çocuklar aslında suç işlemezler. Çocukları suça iten nedenler vardır. Eğer bir çocuk suç işledi iddiasıyla sisteme girmişse aslında bize mesaj veriyor. Diyordur ki ‘bana yardım elinizi uzatın’ Aile mahkemeleri ve diğer mahkemeler, aile ve çocuk ilişkilerini değerlendirirken eğer çocuğun üstün yararı anne babayla görüşmemekse, tedbir kararı vermesi gerekiyor” dedi.

"BÜYÜK RİSK"

Prof. Dr. Öktem de “Çocuklara yönelik şiddet, yaşam boyu sürecek toplumsal ve sağlıkla ilgili sorunlara yol açabilmektedir. Bu örselenmeler, çocukluk döneminde, özellikle birinci derecede bakıcılardan kaynaklandığında, çocuğun öz saygısını ve başkalarına olan güvenini olumsuz bir biçimde etkilemektedir” dedi. Öktem, “Araştırmalar ana babaları tarafından reddedilen gençlerin suça yönelmeleri konusunda büyük riskler taşıdığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞINA SUÇ İŞLEMEZ"

CHP’li Gülizar Biçer Karaca, “Suça sürüklenen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde suç işlemiş olan çocukların psikolojik sorunları olan, ekonomik yoksunluk çeken, toplumun kurallarına yanıt veremeyen, toplumla bütünleşebilme olanaklarını yakalayamamış, kamu tarafından ihmal edilmiş ve sosyal dışlanma süreçlerine maruz kalmış anne ve babaların çocukları olduğu tespit edildi. Çocuğun tek başına suç işleyemeyeceği, ailevi ve çevresel faktörlerin ve diğer sistemlerin çocuğun suça yönelmesine neden olduğu kabul ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

CHP’NİN PLANI

CHP’li Karaca, “İktidar kâğıt üstünde her şeyi yapıyor, eylem planları açıklıyor, ancak sadece planda kalıyor. Sorunun çözümü için somut adımlar atılmıyor. Çünkü iktidarın bakış açısı hak temelli değil” dedi. CHP’nin çocuklara ilişkin yapmak istediği düzenlemelerden bahseden Karaca, “Yargıtay’da ve istinafta çocuğa özgü daireler kuracağız. Çocuklara özgü bağımsız mahkeme yapıları oluşturacağız. Çocuk savcılığının ve çocuk izlem merkezlerinin Türkiye’nin her ilçesinde olmasını sağlayacağız. Ceza kanununa göre çocuğun cezai ehliyet yaşı 12 olarak esas alınıyor olsa da cezai ehliyet yaşını 15’e yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

