CHP'li Gürsel Tekin, il il suça sürüklenen çocukların sayılarını paylaştı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 15:47

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılına ait "suça sürüklenmiş çocuk" istatistiklerine göre, 224 bin 300 çocuk suça sürüklendi.

224 bin 300 çocuğun güvenlik birimleri ile tanıştığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri çarpıcı ve bir o kadar da utandırıcı gerçekleri ortaya koyuyor. Çocuklarımız elbette rakamlardan ibaret değil ancak verilere göre, Türkiye’deki her 100 bin çocuktan bin 444’ü suça sürüklenmiş durumda. Bu rakamlar ülkemize yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

"32 BİN 131 ÇOCUĞA HAPİS CEZASI"

Tekin, “Adli istatistik verilerine göre; 2021’deki yargılamalarda çocuklar hakkında 32 bin 131 hapis cezası kararı veriliyor. Toplam 9 bin 30 çocuğa verilen hapis cezası ertelenirken, 28 bin 574 çocuk da adli ve idari para cezası alıyor. Bu veriler adalet sisteminin çocuklar için cezalandırıcı bir hale dönüştüğünün somut göstergesi. Bu çocukların korunmaya ihtiyaçları var. Bu kadar kolay hapis cezası ve tedbir kararı verilmesi son çare olması gerekirken çocukları hapsediyoruz, bunun sonucunda çocuklar çok daha büyük hak ihlallerine maruz kalıyorlar” dedi.

"HER GÜN ORTALAMA 32 ÇOCUK KAYBOLUYOR"

Türkiye İstatistik Kurumu Adli İstatistik verilerine göre, her gün ortalama 32 çocuğun kaybolduğunu ve akıbetinin de belli olmadığını belirten Tekin, “TÜİK bu verileri paylaşmayı 2016 yılında bıraktı. Tekrar soruyorum. 2016 – 2021 yılları arasında kaç çocuk kayboldu, bu çocukların kaçı bulunabildi, kaçı bulunamadı? Bu ülkeyi yönetenler çocuklarımızın canını koruyamayacak, şiddete, suça maruz kalan çocuklarımızın yanında olamayacaksa ne işe yarıyor?” diye konuştu.

"DEVAMLI GÜNDEMDE TUTMAMIZ GEREKİYOR"

"Ülkemizde, çocuklar tarafından İşlenen suçlara bakınca genelde ekonomik nedenlerle, hırsızlık gibi malvarlığına karşı işlenen suçlar karşımıza çıkıyor" diyen Tekin, "Tabii bunun dışında çevresel ve ailedeki ihmaller ve rol modelleri gibi nedenlerle suça sürüklenen çocuklar da var. Ülkemizin bu acı gerçeğini devamlı gündemde tutmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"HEM EMNİYET HEM DE MUHTARLIK KAYITLARI DURUMUN NE KADAR VAHİM OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Birebir mahalle çalışmalarında da yapmış olduğumuz özellikle ve özellikle büyük şehirlerin çeperlerinde, İstanbul'da bazı ilçelerin isimlerini vermek istemiyorum ama hem Emniyet kayıtlarına hem de muhtarlıklara sorduğunuzda durumun ne kadar vahim olduğunu hep beraber görebiliriz."

Gürsel Tekin'in paylaşımına göre, 2021'de suça sürüklenerek mahkumiyet alan çocukların illere göre dağılımı şöyle:

- İstanbul’da çocuklara ilişkin 2021 yılında, 33 bin 822 dosyadan toplam, 11.769 mahkûmiyet kararı veriliyor bu çocuklardan 4748’i hapis cezası alıyor.

- İzmir’de; 16 bin 476 dosyadan 6216’a mahkûmiyet kararı veriliyor, 2872 çocuk hapis cezası alıyor.

- Ankara’da 10 bin 682 dosyadan 2.802 mahkûmiyet kararı 1053 Hapis cezası

- Diyarbakır’da 8414 dosyadan 3543 mahkûmiyet 1543 Hapis cezası

- Adana’da 7056 dosyadan 2398 mahkûmiyet 1016 Hapis cezası

- Gaziantep, 5914 dosyadan, 2237 mahkûmiyet 1009 Hapis cezası

- Konya, 5318 dosyadan, 2105 mahkûmiyet 840 Hapis cezası

- Manisa 4745 dosya, 1900 Mahkûmiyet 810 Hapis

- Antalya 6024 dosya 1881 Mahkûmiyet 673 Hapis

- Mersin 5046 dosya 1822 Mahkûmiyet 704 Hapis

- Kocaeli 4582 dosya 1812 Mahkûmiyet 679 Hapis

- Aydın 4251 dosya 1804 Mahkûmiyet 919 Hapis

- Hatay 4278 dosya 1711 Mahkûmiyet 770 Hapis

- Şanlıurfa 5364 dosya 1642 Mahkûmiyet 729 Hapis

- Balıkesir 3888 dosya 1607 Mahkûmiyet 649 Hapis

- Samsun 4548 dosya 1496 Mahkûmiyet 513 Hapis

- Tekirdağ 3968 dosya 1484 Mahkûmiyet 668 Hapis

- Eskişehir 3744 dosya 1397 Mahkûmiyet 495 Hapis

- Kayseri 3886 dosya 1393 Mahkûmiyet 594 Hapis

- Sakarya 3246 dosya 1193 Mahkûmiyet 486 Hapis

- Edirne 2454 dosya 1093 Mahkûmiyet 412 Hapis

- Kırklareli 1881 dosya 973 Mahkûmiyet 361 Hapis

- Çanakkale 1867 dosya 873 Mahkûmiyet 447 Hapis

- Denizli 2714 dosya 868 Mahkûmiyet 408 Hapis

- Van 2699 dosya 843 Mahkûmiyet 295 Hapis

- Mardin 2409 dosya 742 Mahkûmiyet 325 Hapis

- Kahramanmaraş 2512 dosya 653 Mahkûmiyet 264 Hapis

- Muğla 1696 dosya 643 Mahkûmiyet 248 Hapis

- Afyon 2112 dosya 597 Mahkûmiyet 283 Hapis

- Çorum 1500 dosya 585 Mahkûmiyet 251 Hapis

- Diğer İller: 48 bin 631 dosya 15281 Mahkûmiyet 5702 Hapis