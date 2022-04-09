Ceza ve Tevkifevleri: Silivri'deki toplu intihar iddiaları gerçek dışıdır
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yaptı.
Sosyal medyadaki bazı hesaplar tarafından öne sürülen Silivri Kapalı Cezaevi'deki bir koğuşta 8-9 mahkumun toplu olarak intihar ettiği iddiasına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında; Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.
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